«صحة الغربية»: ارتفاع أعداد متعافي كورونا لـ3530

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن إجمالى عدد حالات الشفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد ٣٥٣٠ حالة منذ بداية الجائحة وتم خروجهم من مستشفيات العزل بالمحافظة بعد تلقى الرعاية الطبية اللازمة.وأكد وكيل صحة الغربية، أن نسبة حالات الوفاة منذ بداية الجائحة بمحافظة الغربية وصلت إلى ٥.٦% وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، لافتا أن أقسام العزل فى مستشفيات الحميات والصدر والطوارئ بالمحلة وزفتى وطنطا وكفر الزيات وبسيون خلال الـ٤٨ ساعة الماضية تشهد تراجع كبير فى نسبة الوارد من المصابين بالفيروس حتى أنها لأول مرة تسجل "صفر بالمائة".وأوضح "حميدة"، أنه جار عودة جميع مستشفيات العزل لعملها الطبيعي تدريجيا والآن تم تخصيص نسبة ٣٠% من الأسرة لاستقبال المرضى غير المصابين بالفيروس بمستشفى الحميات والصدر والعام بالمحلة الكبرى، وعقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك سيتم زيادة عدد الأَسرة لتصل إلى ٥٠% من قوة مستشفيات العزل.وأضاف أنه سيتم تخصيص ١٠ أَسرة فقط داخل المستشفيات بصورة دائمة لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وأعطى توجيهاته إلى مديري الإدارات الصحية بضرورة توافر كافة المستلزمات الطبية والماسكات العلاجية لرعاية كافة حالات الإصابة والمعزولة منزليًا.