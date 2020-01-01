أظهرت بيانات وزارة الصحة في إسبانيا أنها سجلت ما إجمالي 278782 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى، اليوم، مقارنة مع 272421 حالة حتى يوم الجمعة، في زيادة تتجاوز ستة آلاف حالة.ويشمل ذلك نتائج فحوصات الأجسام المضادة على أشخاص ربما تعافوا بالفعل.وجرى تشخيص 855 حالة إصابة جديدة أمس الأحد، في حين تعمل الوزارة على مراقبة 361 مجموعة في أنحاء البلاد.ولا تفصح إسبانيا عن بيانات يومية لفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع لديها.