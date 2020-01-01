لبنان يُعيد الإغلاق العام في البلاد لمنع تفشي وباء كورونا

قررت الحكومة اللبنانية، إعادة إغلاق معظم قطاعات الدولة ومؤسساتها ومنع كافة التجمعات حتى 10 أغسطس المقبل، وتشديد الإجراءات المتعلقة بقدوم الوافدين إلى لبنان، بهدف السيطرة على انتشار فيروس كورونا والحد من انتشار الوباء وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بصورة كبيرة في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية.وتلا وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، بيانا في ختام الاجتماع المصغر للحكومة اللبنانية الذي عقد لمتابعة تطورات الوضع المتعلق بفيروس كورونا، أعلن فيه إغلاق لبنان بشكل كامل ابتداء من الخميس المقبل، بحيث يشمل الإغلاق المؤسسات الخاصة والأسواق والشركات التجارية والقطاعين التربوي والمصرفي، ومنع كافة التجمعات على اختلافها.واستثنت الحكومة من الإغلاق العام، المؤسسات الاستشفائية والصحية والغذائية والأمنية والعسكرية وقطاعات الدواء والصناعة والزراعة والإعلام والموانئ البحرية والبرية والجوية.كما تقرر – ابتداء من الغد - إعادة إغلاق صالات المسارح ودور السينما والحانات والملاهي الليلية، وإلغاء السباقات الرياضية، وإغلاق مراكز المؤتمرات والصالات وحدائق المناسبات ومراكز الألعاب الداخلية على أنواعها والأسواق الشعبية والملاهي المخصصة للأطفال الخارجية والداخلية، والحدائق العامة، والأرصفة البحرية والشواطئ العامة.وتضمنت قرارات الحكومة إلغاء المناسبات الدينية على اختلافها، وإغلاق المسابح الداخلية في الأندية الرياضية ووقف حلقات التدريب في الأندية، وإلغاء جميع السهرات والحفلات على أنواعها، والتواصل مع جميع المراجع الدينية لإغلاق دور العبادة، والتشديد على كافة المطاعم والمقاهي الالتزام بنسبة 50 % من قدرتها الاستيعابية التشغيلية.وطلبت الحكومة اللبنانية من جميع المواطنين البالغة أعمارهم 65 سنة وما فوق، ملازمة منازلهم وعدم الاختلاط، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل بنسبة 50 %.وشملت قرارات الحكومة اللبنانية أن يقوم جميع الوافدين إلى لبنان اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، بإبراز نتيجة الفحص المخبري (بي سي آر) الذي يظهر عدم إصابتهم بالوباء قبل حصولهم على بطاقة الصعود إلى الطائرات، على أن تكون نتيجة الفحص صادرة في موعد لا يزيد عن 96 ساعة من تاريخ السفر.