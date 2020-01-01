الأمم المتحدة تعلن بدء تدقيق في مصرف ليبيا المركزي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم، إتمام عملية تمهيدية لتدقيق دولي بشأن فرعي المصرف المركزي الليبي المتنافسين.وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني، إن المراجعة "خطوة حيوية نحو تعزيز الشفافية في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف لتوحيد المصرف المركزي الليبي في نهاية المطاف".