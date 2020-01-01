متحدث جامعة القاهرة يكشف عن تفاصيل إنشاء مركز للإبداع التكنولوجي

كشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، عن تفاصيل إنشاء مركز للإبداع التكنولوجي على أرض بين السرايات.وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إنه كان يوجد نزاعات بين المحافظة وبعض الورثة، على أرض بين السرايات استغرق 10 سنوات، تم وضع حلول وانتهاء الجدل القانوني أخيرًا، وأمس تم التوقيع على إنشاء مركز للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.وأوضح أن الهدف من المركز توفير مجال لرواد الأعمال ومطوري برامج المحمول، مع طلبة وخريجي جامعة القاهرة، لعمل علاقة بين رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وبين طلاب الجامعة.ولفت إلى أن كل طلبة الجامعة أضيف لدراستهم مقرر باسم ريادة الأعمال، لدفعهم للعمل الخاص وليس انتظار الوظيفة.وأوضح أن المركز سيكون فيه جزء لمساعدة رواد الأعمال الصغار على تطوير أفكارهم، ودعمهم لتنفيذها.