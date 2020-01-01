ندى موسى تخطف الأنظار بـ«كيرلي» (صورة)

شاركت الفنانة ندى موسى جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع «انستجرام» بصورة جديدة لها.وظهرت الفنانة ندى موسى بإطلالة جذابة بشعر كيرلي، كما ارتدت بدي أصفر اللون وعلقت على الصورة، قائلة: «قريبًا».يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى، مسلسل «شبر ميه» الذي شارك في بطولته نجلاء بدر، أحمد السعدني، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد علي رزق، إيناس كامل، حنان سليمان، سامي مغاوري، ومحمد جمعة، ومن تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.