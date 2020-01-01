نانسي عجرم تكشف معاناتها مع ابنتيها بسبب «تيك توك»

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر، بفيديو لأبنائها إيلا وميلا خلال مطاردتهما لها بالمنزل.وكشفت نانسي عجرم خلال الفيديو أن سبب مطاردة ابنتيها لها لكي تنضم إلى برنامج تيك توك، بسبب نشاط ابنتيها عليه.وحصد الفيديو العديد من تعليقات متابعيها الذين أثبتوا على طرافة ابنتي نانسي وتوقعوا لهما النجاح في التمثيل إذا ما اتجهتا إليه.من ناحية أخرى عرض فيلم وثائقي لحادثة قتل شاب سوري في منزل نانسي عجرم وذلك على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، وذلك بعد تسلله لمنزلهما غفوة ودخوله لغرفة طفلتيها.