اتهام «إنستجرام» بالتجسس على المستخدمين

قال موقع The Verge البريطاني، إن مستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» اكتشفوا أن التطبيق يقوم سرا بتفعيل الكاميرا الأمامية للهاتف الذكي.وأشار الموقع إلى أن مالكي هواتف iPhone الذين قاموا بتثبيت الإصدار التجريبي من iOS 14 كانوا أول من لاحظ النشاط غير المرغوب فيه للتطبيق، نظرا لأنه يحتوي على وظيفة إعلام حول الكاميرا العاملة أو تشغيل الميكروفون، ولاحظ المستخدمون أن هذا المؤشر يعمل حتى عندما كانوا يتصفحون شريط الصور.من جانبهم، قال ممثلو «إنستجرام» للموقع إن الحالة ناجمة عن خطأ في التطبيق، ويتم حاليا تصحيحه، وأكدوا أن التطبيق لا يقوم بتشغيل الكاميرا إلا عندما يريد المستخدم نفسه ذلك.