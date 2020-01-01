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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

132 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:31 م
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا في لبنان
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى اليوم إلى 3882 إصابة بعد تسجيل 132 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما استقر عدد الوفيات عند 51 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 120 حالة من بين المقيمين، و12 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3882 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، واستقر عدد الوفيات عند 51 منذ 21 شباط فيرايرالماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 36 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء.1709

وأعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، اليوم الاثنين بعد اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة، "أننا أوصينا بإقفال البلد لمدة أسبوعين باستثناء المطار".

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