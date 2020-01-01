132 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان حتى اليوم إلى 3882 إصابة بعد تسجيل 132 حالة إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما استقر عدد الوفيات عند 51 حالة.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 120 حالة من بين المقيمين، و12 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3882 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.وأضافت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، واستقر عدد الوفيات عند 51 منذ 21 شباط فيرايرالماضي.وبلغ عدد الحالات الحرجة 36 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء.1709وأعلن وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، اليوم الاثنين بعد اجتماع اللجنة العلمية في وزارة الصحة، "أننا أوصينا بإقفال البلد لمدة أسبوعين باستثناء المطار".