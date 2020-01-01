أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بالقاهرة

الحى الرفاعى محمد عبيد دعبد الحى عبيد رئيس جامعة حلوان - بالمعاش مستقبل وطن قلم

2. احمد حسين فايق صبور أحمد صبور عضو مجلس إدارة منتدب شركة الأهلى للتنمية العقارية مستقبل وطن كتاب

3. جمال ابوالفتوح محمد محمد ابراهيم دجمال ابو الفتوح مدير شركة أيفر جرين للصناعات الغذائية مستقبل وطن أباجورة

4. ياسر محمد زكى ابراهيم ياسر زكي رئس مجلس أدارة شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف مستقبل وطن سنبلة قمح

5. فؤاد سعد فؤاد عبدالسلام القاضى فؤاد القاضى صاحب مكتب الفريد للأستيراد والتصدير الشعب الجمهورى صاروخ

6. محمد مجد الدين فاروق المنزلاوى محمد المنزلاوى مدير عام شركة طيبة للصناعات الهندسية مستقبل وطن سلم

7. خالد مصطفى عبدالوهاب عبدالرحيم خالد مصطفى عبدالوهاب حاصل على بكالوريوس تجارة مستقبل وطن مسدس

8. احمد سمير سيد زكريا احمد سمير زكريا رئيس مجلس أدارة وعضو منتدب - المدرسة البريطانية الدولية مستقبل وطن نقود معدنية

9. رأفت كمال زكى سوس رأفت العمده محامى حر مستقبل وطن قناة السويس

10. عمر جلال حسن محمد هريدى عمر هريدى محامى حر مستقل أسد

11. ابوهنطش عبدالمجيد أحمد أبوهنطش عبد المجيد دكتوراه الفلسفة فى الأحصاء التطبيقى مستقل صقر

12. ايمن مرسى زكى مرسى د. أيمن زكى مدير الأجور والتأمينات شركة فريدال الإصلاح والنهضة مضرب تنس

13. طارق عبدالحى الدسوقى شعبان كابتن طارق الدسوقى مستشار ثالث- رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للصناعات المكمله مستقل كف

14. كمال نجيب فرنسيس القس كمال فرنسيس القس مستشار قانونى بالفرير مدارس الفرير الخاصه لغات الوفد الجديد نخلة

15. محمود محمد سعيد احمد محمود أبو ستيت مهندس معمارى حر مستقل منزل

16. بشرى حليم ملك بشاره - محامى حر مستقل غصن زيتون

17. عبدالرافع على السيد درويش اللواء عبدالرافع درويش عميد ملاح أح قوات مسلحة بالمعاش مستقل طائرة هليكوبتر

18. بهاء الدين سيف النصر متولى كلوب بهاء سيف عميد قوات مسلحة بالمعاش الجيل الديمقراطى مقلمة

19. نجلاء ابراهيم محمود عطيه نجلاء عطية محاميه مستقل منبه

20. عبير عبدالغفار حامد محمود عبير عبدالغفار استاذ بقسم الفلسفه كليه الآداب جامعة بنى سويف مستقل مسلة

21. جميل صلاح احمد سعداوى جميل صلاح مدير مدرسة محمود سامى البارودى الإعدادية بنين مستقل ساعة يد

22. نبيل محروس حنين مقار نبيل مقار مدير - إدارة حدائق القبة التعليمية مدرسة الشهيد عاطف السادات مستقل نبات الصبار

23. هبه عبدالوهاب متولى الصباحى هبة الصباحي حاصلة على لسيانس أداب مستقل لؤلؤة

24. محمد ابوالمحاسن محمد عكاشة - حاصل على دكتوراة فلسفة فى علوم البيئة- علوم اقتصادية وبيئية مستقل مكتبة

25. اشرف حليم مليك بشاره - محامى بالنقض الغد ثمرة فراولة

26. محمود فتحى احمد محمد روشبيك محمود روشبيك مدير ادارة التسويق شركة ماف للتسويق والتوريد مستقل تمثال نهضة مصر

27. امانى مختار عبدالحافظ محمد أمانى مختار استاذ الصحة العامة والطب الوقائى - كلية الطب - جامعة عين شمس مستقل سماعة طبيب

28. احمد عفيفى مصطفى السيد دكتور أحمد عفيفى مهندس مدنى حر مستقل تليفزيون

29. نيفين جميل شفيق واصف د نيفين جميل حاصله على ليسانس اداب التحرير المصرى غزال

30. رباب محمد عبدالعزيز محمد - باحث معهد بحوث امراض النبات مستقل ورقة شجر

31. حمدى كمال عبدالعظيم الشحات - فنان تشكيلى مستقل فراشة

32. محمد عبدالمنعم محمد خليل محمد عبد المنعم مهندس كهرباء حر مستقل فنار

33. عبدالعزيز فهمى محمد مرسى - مدير عام ادارة تعليمية تكليف ادارة النزهة التعليمية مستقل مسطرة

34. سعيد محمد محمد سليم العميد سعيد سليم عميد فنى قوات مسلحة بالمعاش مستقل أوتوبيس

35. شيماء نبيل محمد شافعى شيماء الشافعى صحفيه مستقل زهرة عباد الشمس

36. سالى محمد عبداللطيف المغازى سالى المغازى مامور ثانى مصلحة الضرائب على المبيعات مستقل جرس

37. حنان طلعت منصور حسن حنان طلعت مهندس زراعى - قطاع الشئون الاقتصادية- وزارة الزراعة مستقل شوكة

38. وفاء محمد ابراهيم حسن - كبير باحثين بدرجة مدير عام مصلحة الضرائب المصرية التحرير المصرى قبعة

39. ياسر محمد سليمان خليفة ياسر خليفة محامى حر التحرير المصرى مثلث

40. وليد انور محمد عبدالوهاب وليد أنور مرشد سياحى مستقل تمثال رمسيس

41. هادى لويس بباوى مرجان هادى لويس مرجان مهندس ميكانيكا حر مستقل عصفور

42. علاء محمد كمال عبدالحكيم حسن علاء العيسوى محاسب قانونى مستقل آلة حاسبة

43. حافظ فؤاد عبدالرحمن سالم - دكتور مهندس - وزارة البحث العلمى معهد بحوث الالكترونيات مستقل فيل

44. محمود عمر محمود عمر مسعود محمود عمر محمود حاصل على دكتوراه فى الحقوق مستقل كرافتة

45. اسلاماه مدحت محمد احمد مصطفى - أخصائى إعلام ثالث الهيئة العامة للاستعلامات مستقل تمساح

46. احمد محمود ابراهيم ثعلب أحمد ثعلب مدير إدارة شركة غاز مصر مستقل سفينة

47. ليلى انور محمد عطية نجم د. ليلى نجم مدير عام بالمعاش جامعة الزقازيق مستقل تليفون محمول

48. محمد عبدالرحيم سيد محمود محمد المنصورى حاصل على ليسانس حقوق الأحرار الدستوريين الجديد جيتار

49. محمدسمير عبدالفتاح صالح رشيد سمير عبدالفتاح صالح عميد بالمعاش المعهد العالى للخدمة الاجتماعية الحركة الوطنية المصرية برج الكهرباء

50. محمد متولى محمد متولى رمضان - رئيس مجلس إدارة بيوتى اند بياند مستقل سبيكة ذهب

51. منى مكرم عبيد جورج مكرم مكرم عبيد منى مكرم عبيد عضو مجلس الشعب سابقا الوفد الجديد علم

52. احمد سمير موسى عطيه طه سمير موسى محامى حر مستقل ولاعة

53. ماجد أحمد يوسف محمد أبوتكيه دكتور ماجد أبوتكية حاصل على دكتوراه الفلسفة فى الدراسات الافريقية-اقتصاد مستقل حاسب آلى

54. أمل فضل أحمد عبدالقادر - استاذ مساعد كلية العلوم- جامعة عين شمس مستقل إشارة مرور

55. عادل شفيق جندى يوسف - صاحب ايكو نسلت انترناشيونال للأستيراد والتوكيلات التجارية مستقل رأس حورس

56. صابر عبدالوارث مطاوع خيرالله صابر المصرى حاصل على ليسانس حقوق مصر القومى ونش

57. احمد سيد حنفى حسن د أحمد حنفى مدير عام بادارة المعاهد بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة مستقل السد العالى

58. ممدوح محمد حافظ عبدالمجيد ممدوح محمد حافظ محامى حماة الوطن جرار زراعى

59. اشرف عبدالمنعم محمد عبدالنعيم اشرف القواسمى محامى حماة الوطن تاج

60. حنان عبدالله محمد محمود على الشاذلى حنان الشاذلى حاصلة على ماجستير دراسات افريقية قسم انثروبولوجيا نفسية الحركة الوطنية المصرية نمر

61. حازم نصر توفيق خليل دكتور حازم نصر طبيبط بقسم الصحة العامة والتفتيش مديرية الطب البيطرى بالقاهرة مستقل سيارة إسعاف

62. حازم فتحى السيد حسين مرعى حازم فتحى مرعى صاحب ومدير المتحدة للتنمية وإدارة المشروعات حماة الوطن ماسة

63. هبه عادل محمود محمد هبه مبارك حاصله على ليسانس حقوق حماة الوطن مكتب

64. ايهاب مرقس خليل فليب - عقيد قوات مسلحة بالمعاش مستقل فنجان

65. وجدى أبوزيد اسماعيل أبوزيد سعده وجدى ابوزيد لواء أ، ح قوات مسلحة بالمعاش مستقل طائر البطريق

66. محمد السيد حسن امام محمد محمد إمام حاصل على ليسانس آداب التحرير المصرى مروحة

67. سمير محمد عبده سليمان المستشار سمير الزاملى محامى بالنقض مستقل طائرة ورقية

68. صفاء على محمد محمد طنطاوى صفاء على اخصائى أول علاقات عامة وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب مستقل ريشة

69. المعتزبالله محمد محمد نورالدين معتز نور الدين رئيس مجلس إدارة شركة المعادى المصرية البريطانية للثقافة وخدمات تعليمة مستقل ترس

70. نجيبه بهجت حسن البابلى نجيبه البابلى بالمعاش مستقل قطرة مياه

71. جيهان لطفى عبدالعزيز نونو - ربة منزل مستقل زهر طاولة

72. سمير بدرالدين عبدالمجيد خيرى - عميد بالقوات المسلحة بالمعاش مستقل سحاب

73. هانى سامح سيد محمد السيد الصيدلي هاني سامح صيدلى حر مستقل مجهر

74. ايهاب احمد عبدالقادر احمد مصطفى النمر ايهاب النمر مهندس ميكانيكا حر مستقل المتحف المصرى

75. على صبحى على زيدان على زيدان رئيس قسم ثانوى مدرسة مدينة نصر الصناعية بنات مستقل ماكينة حياكة

76. مها السيد حسن سليم مها سليم طبيبه بشريه بالمعاش مستقل ورقة بردى

77. خلف عوض ابراهيم عوض خلف عوض محامى بالنقض الوفد الجديد قبة

78. نبيل فتح الله عبدالمطلب نبيل محاسب بالمعاش مستقل حقيبة يد

79. وليد سعيد عبدالمنعم عباس - مأمور ضرائب مصلحة الضرائب المصرية وزارة المالية مستقل سماعة أذن

80. ايمن عبدالله محمد اسماعيل جمعة د. أيمن عبدالله محامى حر مستقل حقيبة سفر

81. ايمان سيد عبدالعزيز أحمد الريس إيمان الريس حاصله على ليسانس اداب مستقل سكة حديد

82. اسراء عمران احمد عبدالكافى إسراء عمران عبدالكافى اخصائى إعلام ثالث الهيئة العامة للاستعلامات مستقل منقلة

83. خالد عبدالرؤف محمد شحاتة خالد شحاتة باحث قانونى وزارة التربية والتعليم حماة الوطن سكينة

84. احمد رجب محمد محمد - فنى هندسة مساعد ثالث مستشفى بدر الجامعى - جامعة حلوان مصر القومى برج حمام

85. ايهاب جمال عبدالجواد محمد احمد - محامى حر مستقل كاميرا

86. ايمن فتحى السيد عبدالواحد أيمن البربرى باحث الامانة العامة لمجلس النواب حماة الوطن كوب

87. احمد حسين كامل عبدالصمد - صيدلى حر مستقل دومينو

88. شريف احمد عبدالغفار حموده شريف حمودة عضو منتدب شركة جى فى للاستثمار الجيل الديمقراطى لنش

89. اميره مجدى طلعت ذكى - مذيعة تليفزيون - شركة سما للإنتاج الإعلامى - قناه الحدث اليوم مستقل آلة كمان

90. عصام فتحى محمد مرزوق - محامى حر مستقل دباسة

91. عزة محمد محمود عبدالحافظ عزة محمد مدير موارد بشرية شركة ريجا للانشاء والصناعة مستقل سيارة نقل

92. زينب احمد فهيم عباس - مهندسة كيميائية مستقل حفار

93. حلمى ابوالفتوح عبدالخالق عمار - وكيل كلية التربية جامعة المنوفية مصر بلدى جبل

94. مهاب رجب نصر رجب مهاب النصر محامى مستقل عدسة مكبرة

95. شريف محمد صبرى محمود على الحلو شريف الحلو مهندس جودة ام اوتى للاستثمار والمشروعات مستقل نظارة مكبرة

96. محمود ادهم محمد احمد محمد محمود أدهم كيميائى سلامة وصحة مهنية اول مديرية القوى العاملة بالقليوبية مستقل طفاية حريق

97. حسناء محمودالرشيد محمد عجاج - حاصلة على ليسانس آلسن مستقل منطاد

98. شريف محمد احمد رشوان شريف رشوان إمام وخطيب ومدرس مديرية اوقاف القاهرة - وزارة الأوقاف مستقل ستارة.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ 2020، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا.وتضمنت أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابي كل من:مرشحو محافظة القاهرة1. عبد