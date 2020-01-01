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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار الرئيس: «الوزراء» طلب قائمة بالأدوية الأكثر استخدامًا لتوفيرها

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:24 م
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن أزمة كورونا كشفت عن مدى جاهزية الدولة من احتياطي الأدوية، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء طلب من المجموعة الطبية وضع قائمة بالأدوية الأكثر استخدامًا لتوفيرها من أجل تحقيق الأمن الدوائي.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الدولة تسعى لتطوير صناعة الدواء لتمتد للصناعات التي فيها تكنولوجيا عالية ودقة، مثل الأنسولين، لافتًا إلى أن مصر بدأت صناعات أدوية منذ سنة 1939.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أكد على توفير أدوية الأمراض الرئيسية مثل مرض السكري وضغط الدم وأمراض الجهاز التنفسي الربو والتهاب الشعب الهوائية، وهي مجموعة من الأمراض الأكثر انتشارًا.

وأردف: «سنعقد اجتماعات مع صناع الدواء في مصر لوضع آليات تطوير الصناعة، بدءًا من توفير المادة الخام لتطوير المصانع لتضم الصناعات الدقيقة، مفيش دولة تعتمد اعتماد كامل على نفسها في المواد الخام للدواء».

وعن جائحة كورونا، قال مستشار الرئيس، إن أعداد الإصابات تراجعت لكن الفيروس موجود، ويجب الاستمرار في الإجراءات: «استمرار استخدام الكمامات مهم والتباعد الاجتماعي.. شراسة المرض قلت لكن يجب أن نستمر في الاحتياطات».

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