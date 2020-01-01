تونس تؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع إيطاليا

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد متانة العلاقات بين تونس وإيطاليا وأهمية تعزيزها بما يتناسب مع تقارب الرؤى بين الجانبين.وشدد خلال لقائه، اليوم الإثنين، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، على وجوب تكاتف جهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، معتبرا، أن الحلول الأمنية ليست كفيلة بمعالجتها.واعتبر الرئيس التونسي أن قضية الهجرة غير الشرعية هي مسألة إنسانية بالأساس، لذلك لا بدّ من معالجة أسبابها، مضيفًا أن الهجرة ليست الحل، بل إن الحل يكمن في تعاون مختلف الدول من أجل إيجاد حلول تضمن بقاء هؤلاء المهاجرين في بلدانهم وهي مسئولية جماعية.تم خلال اللقاء التأكيد على دعم إيطاليا تُونس واستعدادها لتقديم المساعدات التي تحتاجها، إلى جانب التطرق إلى مسألة الهجرة نحو إيطاليا.