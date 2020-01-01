رمضان عبدالمعز: قلة البركة في الوقت من علامات الساعة (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن قلة البركة في الوقت من علامات الساعة، لافتا إلى أن ما كان يفعله النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) فى يوم، نفعله نحن اليوم فى شهور.وتابع الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين: "فما جاءنا عن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلى بخمسة أجزاء فى صلاة العشاء، لابد أن نصدقه".ونوه الداعية إلاسلامي، بأنه إذا علمنا ما كان يفعله النبى (صلى الله عليه وسلم) فى يوم، فإننا سنقول مستحيل إنجاز هذا فى يوم.