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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيتنام تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:23 م
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا
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أعلنت وسائل إعلامية محلية في فيتنام، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بمدينة (دا نانج) السياحية.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الحالات الجديدة هي لمواطنين محليين من بينهم أربعة عاملين في مجال الصحة، موضحة أن مدينة "دا نانج" تشهد زيادة في الحالات المصابة بالفيروس الوبائي منذ 25 يوليو الجاري، بعدما ثبتت إيجابية مواطن، حيث كانت قد تخطت حاجز الـ100 يوم بدون تسجيل أي إصابات بين مواطنيها.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة في الإصابات دعت رئيس الوزراء نجوين شوان فوك إلى طلب حصر ومتابعة المخالطين للمصابين، فضلًا عن إجراء تحاليل واسعة للمشتبه بهم في المدينة السياحية.

وكانت السلطات الفيتنامية قد بدأت اليوم وعلى مدار الأربعة أيام المقبلة إجلاء نحو 80 ألف سائح معظمهم سائحين محليين من مدينة "دا نانج" بعد تفشي الوباء بها من جديد، فضلًا عن إرسال خبراء إلى المدينة في محاولة لاحتواء الوباء، وذلك حسبما أعلنت وسائل إعلامية محلية.

يُذكر أنه ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في فيتنام بعد الزيادة الأخيرة إلى 431 حالة دون تسجيل أي حالة وفاة.

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