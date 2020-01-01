أحمد عز يكشف كواليس «هجمة مرتدة» على راديو 9090

يحل الفنان أحمد عز ضيفا على فاطمة مصطفى فى «الراديو بيضحك» على 9090 السادسة من مساء الثلاثاء.ويكشف «عز» كواليس مسلسله الجديد في رمضان «هجمة مرتدة» ولماذا احتفل بعيد ميلاده هذا العام 3 مرات.واحتفلت أسرة مسلسل «هجمة مرتدة» للمخرج أحمد علاء بعيد ميلاد النجم أحمد عز داخل مدينة السينما، قبل انطلاق تصوير أحد المشاهد.ويشارك في بطولة «هجمة مرتدة» هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، ندي موسي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار.ويتحدث الفنان أحمد عز عن فريق عمل مسرحية «علاء الدين» وكواليس العرض الخاص للفرق الطبية والتمريض، تقديرًا لجهودهم في أزمة فيروس كورونا المستجد، وعن العرض الذي تم تخصيصه لأسر شهداء الشرطة والجيش.