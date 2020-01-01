رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس ميكانيكى لاتهامه بسرقة 17 ألف جنيه وشيكات بالسيدة زينب

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:20 م
حبس ميكانيكى
حبس ميكانيكى
طباعة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس ميكانيكى، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لسرقته 17 ألف جنيه وشيكات من داخل سيارة بالسيدة زينب، كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفاده تلقيه بلاغا من أحد المواطنين بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف ترك زجاج السيارة مفتوحًا وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى 17 ألف جنيه، و7 شيكات بنكية صادرة لصالحه بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه.

ودلت تحريات النقيب خالد جبر معاون المباحث، على أن وراء ارتكابها ميكانيكى سيارات، 31 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كل ما تريد معرفته عن نتائج الصف الثالث الثانوي

أحمد مكي إرهابي في «الاختيار 2»

السجن 7 و5 سنوات للمتهمين بقتل ابن مذيعة «النهار»

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

تنسيق الجامعات الخاصة 2020.. 95% للطب و80% للهندسة

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

القصة الكاملة لنجاة أصالة وبسمة وهبة من الموت

إنفوجراف

image description

تصعيد.. حادث أمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في منطقة هار دوف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

شركة روسية تبدأ بيع تذاكر السفر بين موسكو والقاهرة

«أبوظبى للخلايا الجذعية» يبدأ إجراء عمليات زراعة النخاع العظمى

علماء يرصدون «معركة كونية» في مجرة درب التبانة

دراسة ألمانية: الإصابة بكورونا قد تؤثر على صحة القلب

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تطرح مسابقة لتصميم النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

«الثقافة الأردنية» تعلن الفائزين بجائزة «يوميات فى زمن كورونا»

حكاية الأزهريين الذين تلقوا تعليمهم من الرهبان المسيحيين

«فهم التنمية المستدامة».. كتاب جديد للمركز القومى للترجمة