داعية: كلام الحق يكون ثقيلا على الناس

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إنه دائما لا بد أن يوصي بعضنا البعض، لافتا إلى أن العوامل الأربعة التي تؤمن الإنسان من الخسر، هما «الذين آمنوا، وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر».واستشهد الشيخ رمضان عبدالمعز خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc» الإثنين، بقول الله تعالى: «يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ».وأشار الداعية الإسلامي، إلى أن كلام الحق يكون ثقيلا على الناس.