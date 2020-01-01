ليبيا تسجل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في مناطق الجنوب الغربي.وأوضح المركز- في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الإثنين، أن عدد الإصابات تم التأكد منه بعد تحليل 167 عينة فحصت بالمختبر المرجعي لفرع المركز أمس الأحد؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في المنطقة إلى 979 حالة.