الرئيس الفنزويلي: لدينا جميع الأدوية اللازمة لمكافحة كورونا

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الإثنين، أنه على الرغم من الحصار الأمريكي لبلاده، فإن فنزويلا تتوافر لديها حاليًا جميع الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة لمكافحة وباء فيروس "كورونا المستجد".وأشار مادورو، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الأمريكية اللاتينية "برنسا لاتينا"، إلى أن فنزويلا لديها العديد من الدول الصديقة التي تسمح لها في كثير من الأحيان بشراء الأدوية سرًا لمكافحة الفيروس، ومن بين تلك الدول، بحسب مادورو: "الصين وروسيا وكوبا وتركيا والهند وجنوب أفريقيا وفيتنام، إلى جانب منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية".يُشار إلى أن السلطات في فنزويلا اتخذت تدابير عاجلة لاحتواء الوباء؛ نظرًا للتصاعد الكبير في منحنى الوباء في بعض مناطق البلاد.وشددت الحكومة الفنزويلية إجراءات العزل الصحي في منطقة كاتيا غربي العاصمة كاراكاس؛ بسبب عدم التزام السكان بإجراءات العزل الأولية.