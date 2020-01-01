إصابة رئيس محكمة العدل العليا في البرازيل بكورونا

أصيب رئيس محكمة العدل العليا في البرازيل، جواو أوتافيو دي نورونها، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليكون بذلك أول مسئول رفيع المستوى في سلك القضاء البرازيلي يُصاب بالفيروس.أفاد المكتب الصحفي للمحكمة، في تصريحات لقناة (سي إن إن) الأمريكية عبر البريد الإلكتروني الإثنين، بأن نورونها (63 عامًا) لم تظهر عليه أي أعراض، وأنه يعمل من المنزل.وسيواصل نورونها ترؤسه المحكمة التي تبنت سياسة العمل من المنزل منذ بداية أزمة "كورونا" في البلاد.وبحسب المكتب الصحفي للمحكمة، فإن جلسات المحاكمات تعقد عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) منذ شهر مايو الماضي.وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 24 ألفًا و578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و419 ألفًا و91 حالة.