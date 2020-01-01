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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء تنفيذ قرار فنلندا بفرض إجراءات حجر صحي على القادمين من النمسا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:02 م
النمسا
النمسا
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بدأ اليوم الإثنين، تطبيق قرار فنلندا بفرض إجراءات الحجر الصحي على القادمين إليها من النمسا، كما تبحث ليتوانيا تنفيذ إجراءات مشابهة وذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في النمسا.

وأعلنت وزارة الصحة النمساوية، في بيان اليوم، أن مجموعة من القواعد تٌطبَق على النمساويين عند سفرهم إلى دول أوروبية أخرى دخلت حيز التنفيذ اليوم.

وأشار البيان إلى أن متطلبات الدخول بين الدول الأوروبية ليست متساوية، لافتا إلى أن النمسا تسمح لمواطني بعض الدول الأوروبية بالدخول بحرية بينما تفرض قيودا من جانبها.

وذكر البيان: أنه نظرًا لارتفاع عدد الإصابات بالعدوى، أُدرِجَت النمسا مرة أخرى على القائمة الحمراء للدول الأوروبية الأخرى، وذلك لأول مرة منذ تحرير حركة السفر في دول الاتحاد الأوروبي قبل شهرين.

يذكر أن النمسا أعدت قائمة بـ32 دولة في المنطقة الحمراء التي يُفرَض على القادمين منها إجراءات حجر صحي مشددة، وأبرزها دول غرب البلقان، بينما أعدت قائمة أخرى من الدول التي يجري السفر إليها والعودة منها دون قيود وأبرزها سويسرا وألمانيا.

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