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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بالأسماء.. الحركة الداخلية لضباط النقل والمواصلات بالغربية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 05:02 م
اللواء محمد زمزم
اللواء محمد زمزم
شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبرض
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اعتمد اللواء محمد زمزم، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الاثنين، الحركة الداخلية، لضباط مباحث الإدارة بمحافظة الغربية والتي تضم قطاعات السكة الحديد، والبريد، والتليفونات، وشركات النقل.

شملت الحركة تصعيد العميد أيمن بريك، رئيس مباحث شركات النقل بطنطا، للعمل مفتّشًا لمَباحث النقل والمواصلات لمحافظات وسط الدلتا بطنطا، خلفًا للعميد طلعت عبدالهادي الذي تم ترقيته فى الحركة العامة للشرطة رئيسًا لمباحث المنوفية، واستمرار العقيد وليد غنيم، رئيسًا لفرع مباحث التليفونات بمحافظات وسط الدلتا بطنطا.

كما تضمنت الحركة تصعيد العقيد محمود مبروك، رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا للعمل رئيسًا لفرع مباحث شركات النقل بمحافظات وسط الدلتا بطنطا ومشرفًا على فرع مباحث البريد لمحافظات وسط الدلتا بطنطا مع استمرار الرائد علاء موسى وكيلًا لفرع مباحث البريد بوسط الدلتا بطنطا.

تضمنت الحركة أيضًا، تصعيد المقدم إبراهيم قحيف، معاون مباحث السكة الحديد بطنطا للعمل رئيسًا لمباحث السكة الحديد بطنطا، والمقدم عمرو الحاروني، معاون مباحث السكة الحديد بطنطا للعمل رئيسًا لمباحث السكة الحديد بشبين الكوم بالمنوفية، وتصعيد الرائد أحمد خليل للعمل معاونًا لمباحث السكة الحديد بطنطا.

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