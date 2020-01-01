بمساحة 221 ألف متر.. إزالة 937 تعديا علي أملاك الدولة بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم الاثنين، إن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، أسفرت عن استرداد 221 ألف و884 مترا مربعا حصيلة إزالة 937 تعديًا علي أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.وأضاف محافظ الغربية، أنه تم إزالة 812 تعديًا علي الأراضي الزراعية بمساحة 41 فدانا و16 قيراط و19 سهم، وإزالة 703 مخالفة بناء بمساحة 88 ألفا و409 مترًا، منذ بدء التنفيذ في 16 مارس الماضي حتى أمس الأحد.وأكد"رحمي"، علي استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالتعامل بكل حزم مع التعديات وإزالتها على الفور.