«التشكيليين» تطرح مسابقة لتصميم النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين عن طرح مسابقة لتصميم شاهد النصب التذكاري بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، للفنانين الأعضاء بالنقابة، سواء منفردين أو في مجموعات عمل من التخصصات المختلفة.وسيكون النصب التذكاري ذا طابع فرعوني، من حيث استخدام الأعمدة والزخارف، بارتفاع ما يقرب من 30 مترًا ويتكون من جزءين يأخذان الشكل الدائري ويتوسطهما شاهد، على محور ساحة الشعب والتى تنتهى بالمركز الثقافي الإسلامي، وفق ما ذكر على الصفحة الرسمية الخاصة بالمشروع على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".ويجب على المتقدمين تقديم رسم مجسم ملون يشرح العمل، والذي يجب أن يتناسب مع مقياس وطابع النصب التذكاري، وذلك على لوحة بمقاس 50x70، ورسم إسقاط للواجهات والمسقط الأفقي بمقياس رسم مناسب، وموضحة عليه مقاسات العمل وخامات التشطيب، وذلك على لوحة 50x70؛ مع تقرير من المتسابق يشرح العمل وسبل تنفيذه والمدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ، وكذلك متطلبات التنفيذ، والتكلفة التقديرية للعمل.ويمكن كذلك للمتسابق تسليم أي عناصر يراها مهمة لتوضيح العمل، مثل المجسمات وبحيث لا تتعدى أرضية المجسم عن مقاس اللوحة 50x70، على أن توضع المجسمات على قاعدة من الخشب، كما يمكن للمتسابق تقديم فيلم حركي للتصميم المقترح لا يتعدى 3 دقائق.