نصائح هامة قبل شراء أضحية العيد (فيديو)

قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس نقابة البيطريين، إن الأطباء البيطريين هم الجنود المجهولون فى تقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين.وأضاف الدكتور يوسف العبد، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن الأضحية بشكل عام يكون لها شروط فى سلامتها منها فحص الرأس والشعر والبطن والعين والفم لمعرفة سن الأضحية.وأشار إلى أن الصوف فى الأضحية يجب أن يكون ناعمًا ولا يوجد به مشكلات، وأن يكون الحيوان صحيًّا وسليمًا، موضحًا أنهم لا يذبحون الحيوان إلا بعد الكشف عليه من قبل الأطباء البيطريين.ونوه عضو مجلس نقابة البيطريين، بأن هناك بعض التجار يقوم بوضع بعض الأشياء للحيوانات لكى يرتفع وزنها ويحقق مبلغًا أعلى وهذا أمر خطير.