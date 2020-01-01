محافظ بورسعيد يبحث تحويل سيارات البنزين إلى غاز طبيعي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا مع شركات البترول غاز تك وكار جاس ومصر للبترول، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لتحويل السيارات التى تعمل بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام، ومسؤولى شركة غاز تك وكار جاس ومسئولي التموين والمرور.وأكد المحافظ أن خطة تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين تأتي طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بعمل السيارات بالغاز الطبيعي، فى إطار الارتقاء وتطوير خدمات تمويل السيارات المقدمة للمواطنين.وطالب المحافظ بتزويد الطاقة الاستيعابية للمحطات من الغاز الطبيعي، وذلك لتناسب احتياجات المواطنين من تمويل السيارات، ومنعا للتكدس والازدحام الناتج فى محطات تمويل السيارات، وأيضا تزويد المحطات بأكبر عدد من طلمبات الغاز والتى تتراوح ما بين ١٢:١٨ طلمبة وعمل خطة زمنية لتقسيم العمل على مرحلتين للانتهاء من تحويل السيارات من السولار للغاز الطبيعى.وشدد محافظ بورسعيد على سرعة البدء فى تتفيذ قرار القيادة السياسية الخاص بتمويل السيارات بالغاز الطبيعى، وذلك تماشيا مع خطط التطوير التى تتم فى مختلف المجالات وبما يحقق مصلحة المواطنين فى المقام الأول.