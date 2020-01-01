اللحوم والخضروات تقي الأجنة من كورونا

ذكر تقرير علمي حديث عن فوائد مادة كولين، الموجودة في البيض واللحوم وبعض الخضروات، للنساء الحوامل والأطفال.وحسب التقرير المنشور على موقع "دياتري غايدلاينز" الأمريكي، تساعد مادة كولين على تحسين عمل الدماغ وتقي الجنين من آثار إصابة الأم بكورونا، فيمكن أن تمنع المادة من معاناة الرضيع من التهابات الجهاز التنفسي.وتعتبر مادة الكولين من المغذيات الغنية بفيتامين بي، والتي تتواجد في الفاصوليا وفي خضار من الفصيلة الكرنبية بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية مثل الدواجن ومنتجات الألبان واللحوم والبيض والأسماك، بحسب ما نقلته "هيد نوز".وتدخل مادة كولين في مكونات حليب الثدي نمو الجنين خلال المراحل الأولى من الولادة.وتحتاج الأم إلى 550 ملجرام من المادة يوميا والتي يمكن أن تحصل عليها من تناول صفار البيض والمكسرات والزهرة والبروكلي.ومن الملاحظ أيضا أن تناول البيض خلال الحمل يمكن أن يحسن من ذكاء الطفل، حيث يصنف كثير من الباحثين البيض على أنه واحد من أبرز الأطعمة فائقة القيمة الغذائية والأكثر إفادة للصحة، لاحتوائه على كل المغذيات التي تحتاج إليها الحامل، وهناك أبحاث تشير إلى أن تناول ما يصل لـ9 بيضات في اليوم خلال فترة الحمل قد يزيد من ذكاء الجنين بالفعل، بحسب دراسة أجرتها جامعة كورنيل الأمريكية.