رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

اللحوم والخضروات تقي الأجنة من كورونا

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:47 م
البيض
البيض
وكالات
طباعة
ذكر تقرير علمي حديث عن فوائد مادة كولين، الموجودة في البيض واللحوم وبعض الخضروات، للنساء الحوامل والأطفال.

وحسب التقرير المنشور على موقع "دياتري غايدلاينز" الأمريكي، تساعد مادة كولين على تحسين عمل الدماغ وتقي الجنين من آثار إصابة الأم بكورونا، فيمكن أن تمنع المادة من معاناة الرضيع من التهابات الجهاز التنفسي.

وتعتبر مادة الكولين من المغذيات الغنية بفيتامين بي، والتي تتواجد في الفاصوليا وفي خضار من الفصيلة الكرنبية بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية مثل الدواجن ومنتجات الألبان واللحوم والبيض والأسماك، بحسب ما نقلته "هيد نوز".

وتدخل مادة كولين في مكونات حليب الثدي نمو الجنين خلال المراحل الأولى من الولادة.

وتحتاج الأم إلى 550 ملجرام من المادة يوميا والتي يمكن أن تحصل عليها من تناول صفار البيض والمكسرات والزهرة والبروكلي.

ومن الملاحظ أيضا أن تناول البيض خلال الحمل يمكن أن يحسن من ذكاء الطفل، حيث يصنف كثير من الباحثين البيض على أنه واحد من أبرز الأطعمة فائقة القيمة الغذائية والأكثر إفادة للصحة، لاحتوائه على كل المغذيات التي تحتاج إليها الحامل، وهناك أبحاث تشير إلى أن تناول ما يصل لـ9 بيضات في اليوم خلال فترة الحمل قد يزيد من ذكاء الجنين بالفعل، بحسب دراسة أجرتها جامعة كورنيل الأمريكية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لنجاة أصالة وبسمة وهبة من الموت

نبوية السمرا.. سكن معها رشدي أباظة 3 شهور .. "قاتلت الإنجليز بسببها"

19 جنيهًا ارتفاعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل مستوى قياسيًا بـ865 جنيهًا

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

الصور

image description

نجوم الفن يشاركون إسعاد يونس الاحتفال بافتتاح «رينيساس»

image description

كواليس مباراة الزمالك ووادى دجلة الودية

image description

استعدادات عيد الأضحى بسوق المواشى بالسيدة نفيسة

image description

سوق المواشى قبل عيد الأضحى

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

الأكثر قراءة

بأمر السيسي.. تغيير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

القصة الكاملة لنجاة أصالة وبسمة وهبة من الموت

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

السجن 7 و5 سنوات للمتهمين بقتل ابن مذيعة «النهار»

إنفوجراف

image description

تصعيد.. حادث أمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في منطقة هار دوف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

أيام زمان

تسبب فى إغماء بطلة الفيلم بسبب طلب غريب.. اعترافات رشدى أباظة

رفض الزواج منها فأشعلت النار في بيته.. أعجوبة أنقذت رشدى أباظة من الحرق

الحرب خدعة.. أنور وجدى يتقاضى ثلث أجره لسرقة بطولة فيلم من رشدى أباظة

كاد يموت بعضة ثعبان سام.. لحظة اقترب فيها رشدى أباظة من الموت

نجم الساعة

«السجن في عهده منحة».. كيف كانت علاقة الأبنودي بعبدالناصر؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء يرصدون «معركة كونية» في مجرة درب التبانة

دراسة ألمانية: الإصابة بكورونا قد تؤثر على صحة القلب

مرض يضاعف من خطر الموت بكورونا 12 مرة

الطحالب أفضل من الأدوية في مكافحة كورونا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
«الرُشدية الأباظية» موهبة استثنائية وأستاذية
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «١»
ماجد حبته
.. ومرتزقة أفارقة بجنسية قطرية
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تطرح مسابقة لتصميم النصب التذكاري بالعاصمة الإدارية

«الثقافة الأردنية» تعلن الفائزين بجائزة «يوميات فى زمن كورونا»

حكاية الأزهريين الذين تلقوا تعليمهم من الرهبان المسيحيين

«فهم التنمية المستدامة».. كتاب جديد للمركز القومى للترجمة