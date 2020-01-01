معلومات أولية: لا إصابات في الجيش الإسرائيلي وتصفية خلية حزب الله

أفاد بيان للجيش الإسرائيلي قبل قليل حول التصعيد في الجبهة الشمالية بين إسرائيل وحزب الله، أنه وفقًا للتحقيقات الأولية، فلا إصابات في الجيش الإسرائيلي، كما نجح في تصفية خلية لحزب الله متكونة من 3 أو 4 أشخاص حاولت التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، وعبرت الحدود بأمتار قليلة قبل أن تهاجمها قوة إسرائيلية، ثم تم الاشتباك بين الجيش الإسرائيلي وخلية ثانية لحزب الله كانت في منطقة محيطة لحماية الخلية الأولى.وبحسب مصدر لبناني، فإن حزب الله أطلق صاروخًا على آلية إسرائيلية في مزارع شبعا.وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد الآن اجتماعًا طارئًا مع وزير الدفاع ورئيس الأركان.