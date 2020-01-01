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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استبعاد مرشح وإضافة آخر فى القائمة النهائية لمرشحى الشيوخ بالدقهلية

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:37 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أعلنت اللجنة المسئولة عن طلبات الترشح لمجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الدقهلية القائمة النهائية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ 2020 بالنظام الفردي بدائرة المحافظة.

وبلغ عدد المرشحين على مقاعد الفردي بدائرة المحافظة 43 مرشحا للتنافس على 6 مقاعد على مستوى المحافظة، منهم 6 مرشحين عن حزب مستقبل وطن ومرشحان عن حزب المؤتمر، و3 مرشحين عن حزب حماة الوطن، ومرشحان عن حزب الوفد، ومرشح عن حزب الجيل و29 مرشحا مستقلا.

وجاء إعلان القائمة النهائية اليوم عقب استبعاد مرشح عن حزب الوفد، ليصبح عدد مرشحى الوفد مرشحين بدلا من 3 مرشحين، كما جرت إضافة مرشح مستقل في نهاية المرشحين.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار إبراهيم حراز، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، وعضوية المستشارين أحمد السعيد، ومختار جبر، عادل عبد العال، ومحمود إسماعيل استقبلت طلبات المرشحين فى المواعيد المحددة حتى تم إغلاق باب التقدم.

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