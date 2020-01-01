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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 25 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بـ«الحامول» في كفرالشيخ

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:29 م
إزالة تعد بكفر الشيخ
إزالة تعد بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، حصاد اليوم الـ11 بالموجة الـ16 لاسترداد أملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة الحامول، موجهًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد محافظ كفرالشيخ أنه تم تنفيذ 25 قرار تعدٍّ منها 17 حالة تعدٍّ على المباني بمساحة 371 م2، و8 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 15 قيراطًا وسهمين بمركز ومدينة الحامول، مشددًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

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