فنلندا تعيد فرض قيود على الوافدين من النمسا وسلوفينيا وسويسرا

أصبح يتعين على العائدين إلى فنلندا من النمسا وسلوفينيا وسويسرا العزل الذاتي لمدة 14 يوما نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) في تلك الدول مؤخرا.ويشمل المعيار الفنلندي لإسقاط شرط العزل الذاتي حدا أقصى هو ثمانية إصابات جديدة لكل مائة ألف شخص خلال فترة الأسبوعين السابقين.وتعني زيادة معدلات الإصابة في الجزائر وأستراليا أن هاتين الدولتين تنطبق عليهما القيود وشرط العزل الذاتي.ومن ناحية أخرى، جرى تمديد قيود السفر إلى فنلندا من جمهورية التشيك وفرنسا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.