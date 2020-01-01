«عبدالعاطي» و«القصير» يبحثان آلية تطبيق الري الحديث في الزراعة

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور بعض القيادات التنفيذية بالوزارتين، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنُظم الري الحديث والعديد من الموضوعات المشتركة.وتعمل وزارتا الزراعة والري على تصميم لشبكات الري الحديث وتحديد نوع الري المناسب وتنفيذ حملات توعية من قِبل الإرشاد الزراعي، إضافة إلى تأهيل الترع الفرعية من تبطين وأعمال صناعية، ودراسة المناوبات الحالية وتغييرها بما يتناسب مع طرق الري الحديث، واستمرار عقد ندوات التوعية التي يتم تنفيذها من جانب أجهزة التوجيه المائي بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية وفوائد الري الحديث.كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات للموسم الزراعي الجديد والتخطيط له بشكل يحافظ على توفير الاحتياجات الغذائية والاستغلال الأمثل للموارد المائية في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد.وتناول الاجتماع كيفية توفير الاحتياجات المائية للمساحات المخطط زراعتها، وآليات التوسع في المساحات المنزرعة مستقبلا، وقد اتفق الوزيران على عدم السماح بأي مخالفات للمخطط الزراعي، وتطبيق إجراءات صارمة وغرامات للمخالفين.