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لايف ستايل

مجموعة مجوهرات «بولغارى» الجديدة (صور)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:17 م
مجوهرات بولغاري
مجوهرات بولغاري
سلمى بدر
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قدمت علامة المجوهرات الفاخرة العالمية "بولغاري" مجموعاتها الجديدة من المجوهرات الراقية بعنوان "Barocko"، في حدث ضخم يحتفي بالجذور الرومانية الغنية للعلامة التجارية وقدراته الرائعة في تقديم أفخم قطع المجوهرات.

وبسبب انتشار وباء فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لم تتمكن العلامة التجارية من تنظيم حفل الإطلاق الضخم، وبدلًا من ذلك اختارت تقديم المجموعة الجديدة بطريقة رقمية عبر تطبيق مخصص يحمل الاسم نفسه، مخصص لأفضل عملاء العلامة التجارية، ويقدم صورا بزاوية 360 درجة وميزة "التجربة".
مجوهرات بولغاري
مجوهرات بولغاري
القطع الفريدة التي تشكل هذه التشكيلة مستوحاة من التراث الباروكي الفني في روما، وتأخذ فن المجوهرات الراقية إلى جميع المستويات الجديدة، التفاصيل الجذابة الغنية بالأحجار الملونة والأشكال الهندسية المبتكرة تجعل مجموعة باروك ومجموعة الأحلام لكل النساء.

تمامًا مثل الفترة الباروكية للهندسة المعمارية والفن، فإن مجموعة "Barocko" الجديدة جريئة، وبفضل التصميم البصري الحديث والجريء، أتت خطوط الحلقات والقلائد والأقراط في المجموعة إما منحنية وحسية أو معقدة وهندسية، وتتضمن الأشكال المتكررة الريش المتعرج وأشكال المروحة واللفات الفخمة والمنحنيات.
مجوهرات بولغاري
مجوهرات بولغاري
برزت الأحجار الكريمة الساطعة والملونة والكريستال بقصات هندسية مربعة وأخرى على شكل الكمثرى والباجيت، كما أعادت العلامة الأحجار الكلاسيكية كالياقوت والصفير والزمرد إلى الحياة على شكل زخارف جديدة ورائعة تثبت جاذبيتها المعاصرة، وبالنسبة لهذه القطع، استغرق الأمر سنوات لجمع كل الأحجار ومطابقتها في الحجم والشكل واللون لإضافتها إلى التصميمات النهائية.

وتنقسم المجموعة إلى مجموعات فرعية تشمل خط "Meraviglia" المترجم باسم Wonder، حيث يحتل الياقوت الأحمر والياقوت الأزرق والزمرد والماس مركز في القطع المصممة لتعكس الأقمشة كالدانتيل والزخارف العربية، مثل قلادة"Wings of Rome" من البلاتين والتي تضمنت أشكالا متعددة من الألماس الفاخر التي تم تشكيلها لتذكرنا بتصميم قلعة سانت أنجلو.
مجوهرات بولغاري
مجوهرات بولغاري
كما برز خط "Luce"، والذي يتضمن قطعا خاصة استخدمت فيها الأحجار بطريقة مميزة لتعكس وميض الضوء قدر الإمكان، ومن بين القطع الرئيسة التي تضمنها الخط سوار "Serpenti Spell" المصنوع من الألماس برأس ثعبان استغرقت صناعته 500 ساعة، وخاتم "Raggio di Luce" الذي أتى بألماسة صفراء على شكل طائرة ورقية محاطة بحبات ألماس بالأبيض والأصفر.

بالإضافة إلى خط "Colore" الفاتن، والذي يشمل قطع ذات عمق دراماتيكي غنية بالألوان، أبرزها عقد "كابوشون إكسوبيرانس" المستوحى من مجمع رومز هورتي فارنيسياني في تلة بالاتينو، والذي سيأخذك في جولة حول العالم لكونه مزينا بالأحجار الكريمة من جميع أنحاء العالم.
مجوهرات بولغاري
مجوهرات بولغاري
قلادة "Rosso Caravaggio" هي من أكثر القطع تعقيدًا إذ تطلبت صناعتها 1500 ساعة، تحتوي على حجر ضخم من الياقوت الأحمر من الموزامبيق عيار 10 قيراطات كحجر مركزي، مستوحاة من أسلوب كارافاجيو الفني ويمكن تحويلها لعقدين منفصلين مما يجعلها متعددة الاستخدامات وباهظة الثمن.

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