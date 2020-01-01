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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«مستقبل وطن» بسوهاج يطلق مبادرة للتبرع بالدم الأربعاء

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:15 م
مبادرة للتبرع بالدم
مبادرة للتبرع بالدم
محمود عبد العال
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أعلن اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، عن قيام إدارة العلاقات العامة بالحزب، بالتعاون مع بنك الدم الإقليمى بالمحافظة، بإطلاق مبادرة لحث أهالى المحافظة على التبرع بالدم، لتعويض النقص الحاد فى أعداد المتبرعين بالدم بالمحافظة نظرا لظروف انتشار الإصابة بفيروس "كورونا المستجد".

وقال مصطفى - بحسب بيان صحفى اليوم لأمانة إعلام الحزب - أن المبادرة التى سيجرى تنفيذها برعاية من المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، تأتى بالتزامن مع الحراك السياسى للحزب فى خوض إنتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، حيث يتواصل العمل المجتمعى والخدمى للحزب بالمحافظة إلى جانب حراكه السياسى، لافتا إلى أن المبادرة ستنطلق فى بدايتها بعد غدا الأربعاء من مركز أخميم، فى تمام الساعة 12 ظهرا من شارع ناصر الزراعى بجوار هندسة رى أخميم.

ومن جانبه قال المهندس أحمد صلاح الشريف، أمين العلاقات العامة بالحزب ومنسق المبادرة، أن المبادرة تأتى ضمن المبادرات الخدمية العديدة التى ينفذها الحزب لمساعدة المواطنين، وتيسير الخدمات لهم فى مختلف المجالات، وبخاصة فيما يتعلق بأمورهم المعيشية والحياتية، فضلا عن مساعدتهم فى توفير الخدمات الصحية اللازمة لهم، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع بنك الدم، وسيتم توفير سيارة طبية مجهزة لاستقبال المتبرعين يوم الأربعاء بمدينة أخميم، مع تطبيق الإجراءات الإحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا".

وأكد الشريف، أن المبادرة تعد من أهم المبادرات الإجتماعية والإنسانية التى ينفذها الحزب على مستوى المحافظة، حيث يعانى بنك الدم الأقليمى بالمحافظة من نقص حاد فى المتبرعين بالدم بسبب ظروف إنتشار الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، مما نتج عنه تفاقم الحاجة لدى الحالات الحرجة التى تحتاج إلى نقل دم بصفة دورية، مناشدا المواطنين بالإقبال على المبادرة والتبرع بالدم من أجل مساعدة بنك الدم الأقليمى على القيام بدوره فى توفير الدم للحالات المرضية والحرجة من أبناء المحافظة.

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