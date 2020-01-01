تحرير 40 مخالفة «أوكازيونات وهمية»

قال المهندس أسامة مخيمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مديريات التموين بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، تشن حملات رقابية موسعة على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي، للتأكد من الخصومات الفعلية وتحرير محاضر ضد الأوكازيونات الوهمية أو عدم وجود تراخيص أو عدم وجود فواتير ضريبية.وأشار لـ"الدستور"، إلى أن الحملات الرقابية تمكنت من تحرير 40 مخالفة تمثلت في عدم وجود أي مستندات أو تراخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية ومخالفات لأوكازيونات وهمية وبدون فواتير ضريبية.