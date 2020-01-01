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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

عبر «إنستجرام».. أحدث إطلالات النجمات هذا الأسبوع (صور)

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:13 م
نجوى كرم
نجوى كرم
سارة ساويرس
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على الرغم من انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم، إلا أن النجمات لم يجعلن هذه الأزمة تسيطر على حياتهن، بل خرجن واستمتعن بشمس الصيف، واخترن أجمل الأزياء لتوثيق لحظاتهن السعيدة عبر فضاء السوشيال ميديا.

ونأخذكم في السطور التالية في جولة مع أجمل أزياء وإطلالات النجمات هذا الأسبوع عبر موقع الصور "إنستجرام".

سوسن بدر
أصبحت النجمة الشهيرة أكثر قربًا لجمهورها عبر السوشيال ميديا، فهى نشطة دائمًا عبر موقع إنستجرام، حيث نشرت الفنانة سوسن بدر حديثًا صورة جديدة لها، بإطلالة أنيقة، مرتدية بليزر أبيض ناعم، ووضعت مكياج هادئ، وتركت شعرها القصير منسدلا وممزوجا باللون الأبيض والأسود.
سوسن بدر
سوسن بدر
لقاء الخميسي
شاركت النجمة لقاء الخميسي، أجمل أوقاتها الصيفية، مع جمهورها على إنستجرام، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر الموقع، بإطلالة كاجول، وهي ترتدي "هاف استومك"، مكشوف البطن، وشورت جينز خلال قضائها العطلة الصيفية.
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
سميرة سعيد
تألقت النجمة سميرة سعيد، بإطلالة مفعمة بالحيوية، واختارت بلوزة مشجرة باللونين الأبيض والأزرق، ونسقت معها بنطلون أبيض، كما ظهرت بنظارة شمسية وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وكتبت سميرة سعيد على صورتها: "أهم شيء هو الاستمتاع بحياتك، أن تكون سعيدًا".
سميرة سعيد
سميرة سعيد
مى عمر
أيضًا شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت مي بإطلالة كلاسيكية جذابة، وعلقت على الصورة، قائلة: "اتسم العصر الذهبي للسينما بالموضة التي لا تنسى وتجاوزت كل الاتجاهات"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها وانهالت عليها التعليقات الإيجابية.
مى عمر
مى عمر

نجوى كرم
أطلت المطربة نجوى كرم على جمهورها ومتابعيها، بإطلالة كاجول أنيقة، حيث ارتدت بنطلون أنيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ونسقت معه توب ملون جذاب أبرز جمالها ورشاقتها، ونسقت مع إطلالتها هذه كوتشي أبيض، ولم تتكلف فى وضع المكياج بل ظهرت أكثر صفاءً وجاذبية.
نجوى كرم
نجوى كرم

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