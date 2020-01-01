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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 7 و5 سنوات للمتهمين بقتل ابن مذيعة «النهار»

الإثنين 27/يوليه/2020 - 03:11 م
مروة ميمي وابنها
مروة ميمي وابنها
حسام التمساح
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قضت محكمة الطفل بمعاقبة المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار، مروة ميمي، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، فيما قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وذكر باقى المتهمين من أصدقاء المتهم والمجنى عليه أن المتهم أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طلبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعى للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه فى أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس أصابت المجنى عليه فى رأسه فسقط قتيلا.

وكشفت تحريات الأجهزة عن أن المجنى عليه توفى على يد أحد أصدقائه بطلق نارى داخل شقة فى الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط، والذى تحفظ عليه رجال المباحث، مرخص ويخص والد المتهم.

وتم إلقاء القبض على المتهم و5 آخرين من أصدقاء القتيل، وأحيلوا إلى نيابة الطفل، التى أمرت بحبس المتهم الأول وآخر 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه عن أن الطلقة اخترقت رأس المتوفى محدثة فتحتى دخول وخروج، وأمرت بالتصريح بدفنه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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