مجموعة «فالنتينو» الجديدة لخريف وشتاء 2020- 2021 (صور)

قدمت دار الأزياء والعلامة التجارية الإيطالية العالمية "فالنتينو" مجموعتها الجديدة للأزياء الراقية لموسم خريف وشتاء عام 2020- 2021، وقد نجح المدير الإبداعي للدار "بييرباولو بيتشيولي" في جلب الجمال والأحلام إلى الواقع ضمن التشكيلة المميزة.قدم بيتشيولي أحدث إبداعاته في استوديوهات "Cinecittà" في روما، وذلك بدلًا من فندق سالومون دو روتشيلد في باريس، حيث يقدم عادة عرض المدرج من فالنتينو خلال أسبوع الأزياء الراقية، وبالنسبة للمجموعة، التي تحمل عنوان "Of Grace and Light''، كانت عبارة عن محادثة سينمائية بين المصمم المبدع والمصور البريطاني نيك نايت.وجلبت مجموعة "النعمة والضوء" قطعا استثنائية تظهر مزيجا مثاليا بين أسلوب الهوت كوتور التقليدي والحداثة في العالم الرقمي، وشملت 15 قطعة متدفقة وجذابة عرضتها العارضات وهن جالسات على منصات معلقة تطفو عبر الفضاء الأسود مضاءة بأشكال وزخارف ملونة.تم تصوير الفيلم الأثيري على نغمات أغنية المغنية الإنجليزية "FKA Twigs" المؤرقة "Mary Magdalene" على خلفية سوداء لخلق التباين المثالي مع الفساتين البيضاء المزينة بالريش والكشكشة والشيفون.وترمز المجموعة البيضاء المكونة من 15 صورة ظلية باهظة إلى قائمة فارغة وبدايات جديدة وإمكانيات مستقبلية لما بعد الجائحة، وتم تزيين بعض الفساتين بلمسات فضية مع ظهور قطعة فضية بالكامل مزينة بشرابات فضية.حسب بيان فالنتينو، يبلغ طول كل فستان من 15 إلى 20 مترا، وكلها مخيطة يدويًا، وقد استغرقت بعض الصور الظلية المعقدة والطويلة جدا ما يصل إلى 4000 ساعة من العمل، وتعكس كل قطعة الحرفية العالية لبيتشيولي وفريقه من الحرفيين، وذكر بيتشيولي أيضًا أنه أراد إظهار "الجمال في الخيال الرقمي" مع إسقاطات تشبه الحلم للعناصر الطبيعية على الفساتين البيضاء.وكان عرض مجموعة الهوت كوتور الرقمي لفالنتينو مؤثرًا للغاية، لأن فالنتينو لم تنظر إلى العناصر الرقمية للفيلم كبديل مرضٍ لعرض "حقيقي"، ولكن بدلًا من ذلك دمجت العناصر الرقمية مع عرض مادي بطريقة ذكية لتعبر عن إدراكها أن هذه هي الموجة الجديدة والأزياء الراقية التى يجب أن تبدأ في احتضانها.