خطة الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى دعم المشروعات

تستعد الحكومة، خلال الفترة المقبلة، لتطبيق عدد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص على زيادة دعمه قطاع المشروعات، وذلك بمنحه بعض الحوافز والإعفاءات التي أقرها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصادل قبل أيام.وتشمل الحوافز المقرر توجيهها للشركات والمنشآت الداعمة لقطاع المشروعات، رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.وفي المقابل تلتزم تلك الشركات بتنفيذ عدد من الشروط، تتضمن إقامة مجمعات صناعية أو إتاجية أو حرفية أوخدمية تتضمن مساحات للمشروعات الضغيرة والمتوسطة، وإنشاء حاضنات ومشرعات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروع وبالأخص المشروعات حديثة التأسيس، ومشروعات ريادة الأعمال.