«فهم التنمية المستدامة».. كتاب جديد للمركز القومي للترجمة

صدر حديثا الطبعة العربية من كتاب "فهم التنمية المستدامة" من تأليف جون بلويت،ومن ترجمة طارق راشد عليان، عن المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة علا عادل.و تأتي الترجمة العربية لهذا الكتاب نظرا لأهمية التنمية المستدامة والتي تعد نتاج قصص كثيرة ورؤى عالمية، وقيم ومنظورات كثيرة تتطلب منا لكي نقدرها حق قدرها،أن نكون على استعداد لأن نستمع إلى الآخرين.تعتبر فصول هذا الكتاب مستقلة نسبيًا، لكنها تساعد في مجموعها على التوصل إلى فهم التنمية المستدامة على نحو يراعي التعقيد والتنوع، وتبين مختلف المباحث لماذا تمثل التنمية المستدامة ضرورة حتمية.وتتخلل المناقشات النظرية دراسات حالة تجريبية، وآراء مستمدة من أشخاص آخرين كثر، ويركز الفصل الأول على ظهور مصطلحين متقاربين وتطورهما، وهما الاستدامة (الهدف أو الشرط) والتنمية المستدامة (النهج) كما يناقش عولمة التنمية المستدامة من خلال تحديد أربع رؤى عالمية محددة، وعمل عدد من المنظمات والوكالات الدولية، والطريقة التي شكلت بها لغة الاقتصاد معظم فهمنا للكيان الحقيقي للعالم الفعلي.ويبحث الفصل الثاني بعض المساهمات الفلسفية والنظرية والأخلاقية الرئيسة في عملية التنمية المستدامة الآخذة في التطور، ويتصل كل مبحث من مباحثه بالآخر بحيث يستطيع القارئ التعرف على أوجه التشابه والاختلاف في المنظورات المتنوعة، وتتاح له الفرصة لتعلم أشياء جديدة أو ربما إعادة النظر في وجهات نظر كانت من قبل متجاهلة، ويرسم هذا الفصل خريطة التضاريس الفكرية للتنمية المستدامة.ويتوسع الفصل الثالث في الطروحات التي سبق تناولها في الكتاب باستعراض أهم الجدالات والنزاعات والصراعات التي أثارتها التنمية المستدامة، ويناقش هذا الفصل أيضا دور العلم السليم ومعناه وظهور ما يعرف بعلم الاستدامة، فضلا عن بعض النقاشات الدائرة حول التعديل الوراثي وتكنولوجيا النانو، كما يكرس الفصل أيضا بعض المساحة لإيجاز مفهوم مجتمع المخاطر وعلاقته الوثيقة بفهم فكرة الاستدامة باعتبارها في نهاية الأمر فعلا سياسيا.فيما ينتقل الفصل الرابع إلي المجالين الاجتماعي والبيئي بمناقشة حركة العدالة البيئية ومكانتها المتنامية، إن حقيقة الفقراء والمحرومين والمستغلين يبدون دائما كضحايا جشع الشركات أو فساد الحكومات، وأحداث التاريخ تبرهن دائما على أن هناك واجبا أخلاقيا في صميم التنمية المستدامة.ويحول الفصل الخامس محور التركيز إلى الجانب السياسي،فينظر إلى الفاعلية البشرية، وتدشين الحملات البيئية والعمل المدني، وسياسة تمكين الأماكن والمجتمعات، ويتناول الفصل السادس القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية، أيضا الجدالات المثارة حول السدود الكبرى وانقراض الأنواع والغذاء والتوسع الحضري، ويكمل الفصل السابع الرحلة في الأهمية المحورية للاقتصاد والأعمال، ويمضي الفصل الثامن في كيف تصور الناس للمستقبل وكيف يتصورونه الآن ويتم تناول انجازات الاستدامة التي حققتها مدينة كوريتيبا بالبرازيل بشي من النقد والدراسة.وينتقل الفصل التاسع والعاشر إلى الربط ما بين الاتصال والتسويق ووسائل الإعلام الجديد والتعليم والتعلم كوسائل للتنمية المستدامة وجوانب متممة لها، ويبحث الجزء الحادي عشر والختامي موضوع القيادة والإدارة وذلك بإيراد أمثلة عملية على هيئة دراسات حالة، وبترسيخ فكرة القيادة والحاجة إليها في بعض القيم والفلسفات الأساسية التي يستنير بها الحوار حول الاستدامة والتنمية المستدامة.و المؤلف هو رئيس قسم علوم المسؤولية المجتمعية والاستدامة بكلية استون لإدارة الأعمال بجامعة أستون بالمملكة المتحدة، والمترجم طارق راشد عليان، حائز على جائزة الترجمة للشباب في الدورة الثالثة لعام 2015 عن ترجمة كتاب "عندما يسقط العمالقة"، ومن أعماله "التعليم العالي في عصر الانترنت"، "علموهم أن يتحدوا السلطة" و"فيزياء المستقبل ".