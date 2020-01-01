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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط «مستاءة» من سوء تنظيم مقار التصالح في كفر سعد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:19 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في زيارة مفاجئة لمتابعة عملية تلقي طلبات التصالح وتحصيل نسبة الـ ٢٥٪ من قيمة المخالفة، وفقًا للمساحة المحددة في الطلب، والتى تستمر حتى ١٥ أغسطس القادم، حيث جاءت الزيارة بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.

وأعربت المحافظ عن استيائها الشديد من سوء تنظيم تلك العملية، إذ أكدت على إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بإنشاء ساحات انتظار مزودة بمظلات وكراسى وزيادة عدد الموظفين والمحصلين وتنظيم تلك المنظومة بالشكل الذي يضمن عدم وجود ازدحام أو تكدس والتيسير على المواطنين، مؤكدة أنه تم تشكيل لجان من إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى للمرور اليومي للتأكد من الالتزام بذلك.

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