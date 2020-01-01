محافظ دمياط «مستاءة» من سوء تنظيم مقار التصالح في كفر سعد

توجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الإثنين، إلى مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في زيارة مفاجئة لمتابعة عملية تلقي طلبات التصالح وتحصيل نسبة الـ ٢٥٪ من قيمة المخالفة، وفقًا للمساحة المحددة في الطلب، والتى تستمر حتى ١٥ أغسطس القادم، حيث جاءت الزيارة بمرافقة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد.وأعربت المحافظ عن استيائها الشديد من سوء تنظيم تلك العملية، إذ أكدت على إبراهيم نصير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بإنشاء ساحات انتظار مزودة بمظلات وكراسى وزيادة عدد الموظفين والمحصلين وتنظيم تلك المنظومة بالشكل الذي يضمن عدم وجود ازدحام أو تكدس والتيسير على المواطنين، مؤكدة أنه تم تشكيل لجان من إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى للمرور اليومي للتأكد من الالتزام بذلك.