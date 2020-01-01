تجديد حبس ميكانيكي سرق 750 ألف جنيه من سيارة بالسيدة زينب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس ميكانيكى، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لسرقته 17 ألف جنيه وشيكات من داخل سيارة بالسيدة زينب.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفاده تلقيه بلاغا من أحد المواطنين بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف ترك زجاج السيارة مفتوحًا وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى 17 ألف جنيه، و7 شيكات بنكية صادرة لصالحه بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه.ودلت تحريات النقيب خالد جبر معاون المباحث، على أن وراء ارتكابها ميكانيكى سيارات، 31 سنة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.