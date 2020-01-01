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القبلة

«البحوث الإسلامية» ينفذ خطة توعوية إلكترونية خلال عيد الأضحى

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:16 م
الدكتور نظير عيّاد
الدكتور نظير عيّاد
أميرة العناني
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أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن تنفيذ خطة توعوية إلكترونية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بمحتويات توعوية متنوعة، من خلال قنوات الاتصال المختلفة ومنها موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع "فيسبوك وتويتر وتيليجرام"، بالإضافة إلي الصفحات الشخصية لهم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.

وقال الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن خطة العمل تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف العمل التوعوي خاصة في أوقات المواسم، حيث تأتي هذه الخطة التي يطلقها المجمع بالتزامن مع أداء الناس مناسكهم في بلاد الحرمين الشريفين، وأهمية الاستفادة من الأجر المضاعف في هذه الأيام المباركة من خلال الأعمال الصالحة بين العبد وربه، فضلًا عن تركيز الخطة على حسن العلاقة مع الناس من خلال التعامل الحسن معهم ومساعدتهم والوقوف بجانبهم في مثل هذه الأيام.

و أضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الخطة في محورها الأول، تركز على نشر محتويات توعوية إلكترونية توجّه الناس لاغتنام موسم الطاعة، وتدعوهم إلى العمل على دعم أواصر المحبة والتقارب فيما بينهم والحرص على صلة الأرحام، كما أن هذا المحور يشتمل على إطلاق حملة توعوية يتم إطلاقها إلكترونيًا في أيام العيد لاحتواء الفقراء والوقوف بجانبهم وإدخال السرور عليهم في مثل هذه الأيام المباركة، بالإضافة إلى التوعية الشاملة بالأعمال المستحبة من خلال نشر مجموعة من الرسائل التوعوية المباشرة والمختصرة والتي ترتبط بحياة الناس في هذه الفترة ارتباطًا مباشرًا.

وتابع "عيّاد" أن المحور الثاني من خطة العمل خلال أيام العيد تتمثل في خدمة الفتوى الإلكترونية، والرد على استفسارات الناس المختلفة سواء تلك المرتبطة بشعائر هذه الأيام أو الأسئلة العامة في العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، حيث يستقبل الموقع الإلكتروني للمجمع الأسئلة من الجمهور يوميًا ويتم توجيهها للجنة الفتوى الرئيسة التي تضم نخبة متخصصة من أساتذة الشريعة في الفقه وأصوله من جامعة الأزهر، بالإضافة إلى علماء الوعظ للإجابة على هذه الفتاوى ثم الرد مرة أخرى على الجمهور في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن المنتج المقدم في المحاور السابقة يُراعي فيه التبسيط لسهولة وصول المعلومات لمختلف الفئات والشرائح المجتمعية، ويُقدم في شكل مكتوب ومسموع ومرئي وباللغتين العربية والإنجليزية ليناسب المتابعين من غير الناطقين بالعربية.

وكان المجمع قد بدأ فعاليات خطة العمل بإنتاج فيديوهات قصيرة سيتم نشرها تباعًا خلال الفترة المقبلة منها ما يقدم لشرح بعض المناسك كالأضحية بشكل مبسط وواقعي، فضلًا عن الرسائل التوعوية باستثمار هذه الأوقات الفاضلة وما بها من شعائر، كما يقدم المجمع رسائل دعوية ونصائح لمن لم يستطع الحج للقيام بأعمال تعدل أجر الحج والعمرة.

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