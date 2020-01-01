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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهم بقتل نجله المعاق بمدينة نصر

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:15 م
حبس المتهم
حبس المتهم
حسام التمساح
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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، تحت إشراف محامي عام القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حبس الأب المتهم بقتل ابنه المعاق ذهنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال الأب المتهم في اعترافاته أمام النيابة: "لم أقصد قتل ابني كل الحكاية إني كنت عاوزه يسمع الكلام، وأنا بضربه مات في إيدي، وندمان على موت ابني".

وأمرت نيابة مدينة نصر، اليوم الإثنين، بتشريح جثة طفل معاق ذهنيا لقي مصرعه على يد والده، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا يفيد بوفاة طفل يبلغ من العمر 15 سنة داخل شقته، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة الطفل، 15 سنة، وبه آثار ضرب متفرقة بجسده تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجني عليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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