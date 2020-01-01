بأمر السيسي.. تغير اسم محطة مترو «الزمالك» لـ«صفاء حجازي»

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم تغير اسم محطة الزمالك لتحمل اسم الإعلامية الراحلة صفاء حجازي، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بناء على توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.وأوضح والي، في بيان، أن تسمية المحطة بهذا الأسم ليس وليد أمس عقب هبوط عقار شارع البرازيل بالزمالك بسبب مرور ماكينة حفر خط مترو الأنفاق، ولكن وضع على خرائط المترو منذ فترة، موضحا أن السر وراء التسمية يرجع لارتباط الراحلة بمنطقة الزمالك بصورة كبيرة.وأشار رئيس الهيئة، إلى أن تعويض أهالي عقار الزمالك المتضرر من حفر المترو بـ30 ألف جنيها جاء من أجل توفير مكان أمن لهم خلال فترة إصلاح العقار المائل، حتى يتمكنوا من البقاء في أي فندق أو استئجار شقة سكنية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.