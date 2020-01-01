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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

43.51 مليار جنيه تكلفة «التأمين الصحي الشامل» في 6 محافظات

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:12 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان، تبلغ 43.51 مليار جنيه مصري.

وأضاف لـ"الدستور"، أن التكلفة تشمل؛ البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، وتكلفة التشغيل، وتكلفة الميكنة، بجميع المنشآت الصحية لمحافظات المرحلة الأولى، حيث تبلغ تكلفة البنية التحتية 28.4 مليار جنيه، فيما تبلغ تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية 7.410 مليار جنيه، وتبلغ تكلفة التشغيل 2.7 مليار جنيه، بينما تبلغ تكلفة الميكنة 5 مليار، بإجمالي 43.51 مليار جنيه.

وأشار السبكى إلى أن هناك استعدادات مكثفة إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، والتي من المقرر إطلاقها أغسطس المقبل، ضمن خطة الدولة لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل في كافة المحافظات والتي تتضمن في مرحلتها الأولى 6 محافظات.

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