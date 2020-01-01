«ست بـ 100 راجل».. حكاية «أم عبير» بين طيات مدبح السيدة زينب

رسم الزمن ملامحه على وجهها؛ فكانت خطوط وتجاعيد تعبر عن تقدمها بالسن، ونسجت الشمس خيوطها لتترك تأثيرها عليها من سُمرة الوجه، هي امرأة عجوز نسيها الزمن فتراكمت عليها السنين بلا عدد محدد، تعلو رأسها كومة من الصوف الأبيض تتخلله فراغات تظهر جلدة الرأس بوضوح، وجهها مليء بالتجاعيد والنمش.أم عبير "ست ب 100 رجل " تبلغ من العمر 60 عامًا، تعمل بالمدبح منذ 30 عاما لمساعدة زوجها في تحمل أعباء الحياة بعد أن أنهكه المرض ولم يقوى على حمل عبء أطفالهم" الـ6" ليتمكن منها الزمن أكثر بعد مرور 5 سنوات فقط؛ ليتوفى زوجها وسندها بالحياة وتقرر مواجهة الحياة بمفردها.تحملت من الصعوبات الكثير على مدار سنوات طويلة، لتكون الحصن لأولادها والسند لهم في هذا الزمن، وعلى مدار الزمن أثبتت السيدة أم عبير ذات الوجه البشوش قدرتها على تحدى الصعاب وقهرها، وتؤكد للعالم أجمع أنها بمليون رجل وقت الحاجة، وأنها ليست منكسرة الجناح، كما يدعى البعض، بل هى كالجبال الشامخة تنحني أمامها الرؤوس والهامات.يبدأ يومها من السابعة صباحًا بالتواجد في مدبح الوراق لتقف بجانب الجزار الذي يعرفها ويقدم لها ما تشاء من أحشاء الذبيحة لبيعها وكسب قوت يومها، وبمجرد الذبح تجلس أم عبير مع باقي السيدات العاملات في المدبح لتنظيف ما حصلت عليه من الذبيحة استعدادًا لبيعه، في غضون ساعة تُنهي أم عبير عملها لتذهب لمكان تواجدها كل يوم لبيع ما لديها.وتحت مظلة صنعتها بنفسها لحمايتها من حرارة الشمس تجلس أم عبير يوميا لتستقبل الزبائن من محبي الكوارع والممبار ولحمة الرأس للشراء.وتقول أم عبير: "جلست منذ 30 عامًا دون كلل أو ملل بعد مجيئي من الإسماعيلية بعد زواجي، ومستمرة في عملي حتى بعد زواج أولادي جميعًا لإعالة نفسي، وأولادي في أوقات كثيرة يساعدوني في حمل البضاعة وتوصيلي لمكان جلوسي"، مضيفة أن الزبائن كما هم منذ سنوات ولكن لظروف كورونا لم يعد البيع كما كان "الناس تعبانة" وظروفهم صعبة، وعن ارتداء الكمامة تقول أم عبير: "ربنا هو الستار ولو أصبت بكورونا يبقى قضاء ربنا".