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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تفاجئ مقار تقديم طلبات التصالح

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:08 م
جولة محافظ دمياط
جولة محافظ دمياط
حسام فهمي
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قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 وكذا سداد نسبة الـ ٢٥٪ رسوم جدية التصالح والتي تستمر حتى ١٥ أغسطس القادم.

حيث أكدت المحافظ على متولي حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بتنظيم تلك العملية وفقًا لمنظومة محددة والتيسير على المواطنين والحد من الازدحام والتكدس وتقسيم المهام بين الموظفين حتى يتم إنجاز كافة الأعمال بسهولة ويسر، وكذا وضع كراسى ومظلات إضافية لاستيعاب تلك الأعداد ومد فترة العمل حتى الرابعة عصرًا.

كما ناشدت المحافظ المواطنين المتقدمين بإرتداء الكمامة الواقية والانتظار بالساحات المخصصة لذلك لحين وقوع الدور عليهم، وذلك لمنع أى ازدحام وحفاظًا على سلامتهم، مؤكدة أنه تم إصدار توجيهات حازمة بإزالة كافة العقبات التى تواجههم..

وعلى جانب آخر، وعلى خلفية ما لاحظته الدكتورة منال عوض خلال مرورها من قيام بعض المواطنين بالتعدى على الأراضى الزراعية وارتكاب بعض المخالفات، شددت على التصدى وبكل حسم وبقوة لتلك التعديات والإشغالات والمخالفات، وكذا شن حملات مكثفة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية، مؤكدة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وغلق المنشأة المخالفة.

وتفقدت الدكتورة منال عوض الأعمال الجارية بشارع ١٨ إقليمي بمدينة كفر البطيخ، بعد تنفيذ حملة إشغالات مكبرة تحت قيادتها وإزالة الأرصفة المخالفة به، حيث أكدت المحافظ على م. طارق بدوى بتنفيذ العملية طبقًا لبنود الخطة الموضوعة مشددة على نهو المشروع منتصف سبتمبر القادم.

وفي ختام الجولة، تفقدت محافظ دمياط موقف مدينة كفر البطيخ، حيث استمعت إلى عدد من السائقين لبحث مطالبهم، حيث وجهت إلى رئيس الوحدة المحلية ببحث إمكانية نقل الموقف إلى مكان مناسب وآمن بعد إتمام كافة التجهيزات به وتخطيطه وذلك بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمرور.

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