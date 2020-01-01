جسر جوي أوروبي مع العراق لإرسال مواد إغاثة أساسية

أعلن الاتحاد الأوروبي إنشاء جسر جوي مع العراق نقل عبره 27 طنا من مواد الإغاثة الأساسية.وذكر الاتحاد - في بيان نشرته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" اليوم الاثنين - أن "طائرة خاصة مستأجرة من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى بغداد، تحمل 27 طنا من مواد الإغاثة الأساسية لليونيسف".وأضاف أن "الطائرة التي أقلعت من مدينة ليون الفرنسية وهبطت في مطار بغداد الدولي نقلت معدات ومواد تعليمية للأطفال، تم الحصول عليها بدعم من حكومتي ألمانيا وهولندا، كما نقلت معدات الحماية الشخصية (PPE) للعاملين في قطاع الصحة تم الحصول عليها بدعم من حكومة اليابان".وأوضح المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارزيتش أن "الاتحاد الأوروبي أقام جسرًا جويا إنسانيًا إلى العراق لضمان وصول الإمدادات الأساسية إلى الأطفال من الفئات الضعيفة والعاملين في الخطوط الأمامية من الكوادر الصحية، في هذه الأوقات الصعبة".