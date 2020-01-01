«المتيني» يتفقد تطوير مدن عين شمس الجامعية وملحقاتها

أجرى الدكتورمحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائبه لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بالمدن الجامعية لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمبنى مسرح الجامعة، ومقرات اتحاد الطلاب والتكافل الاجتماعي وكافة ملحقاتهم، وهو المقر الذي تستضيف فيه الجامعة لأول مرة في تاريخها أعمال مكتب التنسيق المركزي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.واستمع المتيني لشرح واف من الدكتور عبد الفتاح سعود لأوجه التطوير ورفع الكفاءة، مشيدًا بجهود كافة العاملين بهذا الجهد والإنجاز والذي تحقق في وقت قياسي.يأتي ذلك في إطار خطة جامعة عين شمس الطموحة للتطوير في كافة القطاعات وعلى جميع المستويات وبما يضاهي أحدث النظم، وذلك بهدف تغيير الصورة النمطية عن الجامعة لتتحول الجامعة لأسلوب حياة يجد فيها الطالب كل ما يرغب في يومه من أنشطة ثقافية ورياضية وفنية وغيرها إلى جانب الحياة الأكاديمية والعلمية، فضلًا عن الحرص على أن يتوافق ذلك مع جميع الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية وبما يتماشى مع الظروف الصحية العالمية الطارئة لجائحة كورونا.